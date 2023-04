Cameriere pestato da 18 clienti ubriachi a Verona, denunciata una ragazza: “Scene da far west” Fermata una 26enne per il pestaggio del cameriere di un ristorante di Verona. Originaria di Guidonia (Roma) sarebbe stata lei a lanciare il centrotavola contro il giovane finito in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

Cristian Sicuro dopo il pestaggio

Uno dei colleghi di Cristian Sicuro, il responsabile di sala del Ristorante Maffei, pestato da un gruppo di clienti ubriachi, ha raccontato quando accaduto martedì scorso parlando di “scene da far west”. Dopo essere stato preso a pugni ha ricevuto un centrotavola di vetro in pieno viso che gli ha provocato un profondo taglio oltre a una lesione all'occhio, mentre il setto nasale gli è stato deviato in maniera permanente, nonostante l'operazione alla quale è stato sottoposto.

Il giovane cameriere subito dopo l'aggressione è stato trasporto da Verona, dove si trova il ristorante a Borgo Trento dove è stato medicato in primo soccorso per poi essere sottoposto a un’operazione al setto nasale in anestesia totale. È stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni.

Intanto le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto dopo la denuncia del titolare del ristorante, hanno denunciato una giovane 26enne residente a Guidonia, in provincia di Roma, per lesioni. Sarebbe stata lei a lanciare l'oggetto contundente, presumibilmente un centrotavola, contro Cristian Sicuro, provocandogli le ferite che lo hanno costretto al ricovero in ospedale.

In fuga invece il fidanzato della 26enne, colui che per primo ha colpito il cameriere prendendolo a pugni, e il compagno della madre della ragazza fermata che avrebbe partecipato al pestaggio. Stando a quanto ricostruito tutto sarebbe precipitato poco prima della mezzanotte quando la tavolata di 18 persone si è avviata verso l'uscita. È in questo momento che il cameriere avrebbe fatto notare al gruppo l'atteggiamento poco educato avuto durante la serata, soprattutto nei confronti di una collega.

L'appunto avrebbe scatenato la reazione del fidanzato della 26enne che ha reagito sferrando un pugno diretto al volto del cameriere. La situazione è poi ulteriormente peggiorata quando la ragazza ha preso un centrotavola e lo ha tirato in faccia a Cristian. Anche altri membri della comitiva si sono scagliati contro il cameriere ed hanno inferito contro di lui.