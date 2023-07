Calabria, oltre 130 operazioni per i vigili del fuoco: 70 i roghi ancora in atto I vigili del fuoco sono stati impegnati in almeno 130 operazioni a causa di incendi (almeno 70 ancora in atto) che stanno devastando la vegetazione della Calabria. La situazione più difficile segnalata nei pressi di Reggio Calabria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Continua l'emergenza incendi in Italia, con la Calabria in testa. I vigili del Fuoco stanno lavorando ininterrottamente con più di 130 operazioni (con almeno 70 roghi in atto). Numerose le segnalazioni di soccorso nelle Sale Operative dei comandi provinciali di Reggio Calabria e di Cosenza. Nella notte, su richiesta della Sala Operativa Regionale dei vigili del fuoco, il Centro Operativo Nazionale ha disposto l'intervento di pattuglie dal comando di Messina e due moduli di colonna mobile in assetto AIB da Campania e dal Lazio in supporto per affrontare l'emergenza.

Nella provincia di Cosenza, le maggiori criticità sono state registrate nella zona dell'Alto Ionio dove nella notte tra ieri e oggi, domenica 23 luglio, sono stati convogliati uomini e mezzi dai distaccamenti della provincia, una squadra dal comando di Crotone e un modulo di colonna mobile AIB dal Molise. Numerosi gli interventi anche a Catanzaro e provincia, Crotone e Vibo Valentia.

Nel Reggino, la situazione più difficile è stata segnalata a Montebello Ionico, dove le fiamme si sono avvicinate ad alcune case abitate. Non sarebbero fortunatamente stati segnalati né feriti né evacuati. Per il rogo è stato chiesto l'intervento aereo.

Nelle scorse ore il fuoco è stato spento anche a Petilia Policastro, nel Crotonese, dove un uomo ha bruciato plastica e altri rifiuti nei pressi di alcuni alberi di ulivo secolari. L'autorità giudiziaria sta indagando sull'identità del piromane e ha annunciato che presto arriverà alla sua identificazione. A dare la notizia in prima persona, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha informato i cittadini in un lungo post Facebook sul suo profilo ufficiale.

"Da questi sciagurati e vili comportamenti – ha poi continuato – nascono la stragrande maggioranza degli incendi. Il fuoco è stato prontamente spento ma l'ignoranza ancora no. Il ringraziamento va a tutti i volontari per il lavoro svolto quotidianamente per difendere il nostro territorio".