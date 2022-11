Caccia i gatti col coltello, ne uccide uno, lo cucina alla brace e lo mangia: denunciato a Palermo L’uomo, dopo aver catturato una delle prede, uccidendola col coltello, ha allestito una brace improvvisata in strada dove ha cucinato il gatto per poi mangiarselo.

A cura di Antonio Palma

Assurda quanto terribile scena quella a cui hanno assistito alcuni passanti a Palermo quando un uomo ha dato vita a un vera e propria caccia al gatto in strada, uccidendo uno dei felini randagi che poi ha mangiato poco dopo davanti agli occhi esterrefatti dei passanti.

L'inquietante episodio di degrado ha avuto come scenario via dell'Arsenale, a Palermo, dove infine, su segnalazione di altri cittadini, sono intervenuti gli agenti della polizia di stato che hanno fermato l'uomo portandolo via e denunciandolo per maltrattamento e uccisione di animali.

Il fatto è successo la notte tra domenica e lunedì quando il protagonista della storia, un giovane ragazzo risultato poi un immigrato irregolare sul territorio italiano, si è armato di coltello e si è messo a inseguire alcuni gatti in strada probabilmente per fame.

Il fatto è diventato ancora più inquietante agli occhi dei residenti della zona quando lo stesso giovane, dopo aver catturato una delle prede, uccidendola col coltello, ha allestito una brace improvvisata in strada dove ha cucinato il gatto per poi mangiarselo.

A questo punto son state allertate le forze dell'ordine che poco dopo sono accorse sul posto. Quando gli agenti di una volante sono giunti sul luogo indicato, hanno trovato l'uomo dentro un'auto abbandonata, dove si era rifugiato per il maltempo, mentre continuava a mangiare il gatto che aveva appena ucciso e cucinato.

L'uomo è stato denunciato, portato all’Ufficio immigrazione per il fotosegnalamento e poi in un centro d'accoglienza a Potenza per l'espulsione mentre i vigili urbani, informati del fatto, hanno contattato la ditta per recuperare la carcassa del gatto e portarla in discarica.