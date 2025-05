video suggerito

“Buon compleanno amore”, il ricordo del papà per Giulia Cecchettin che oggi avrebbe compiuto 24 anni Il papà di Giulia questa mattina ha voluto affidare ai social il saluto per il 24esimo compleanno della giovane uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. “Buon compleanno amore” ha scritto Gino Cecchettin. Ha scelto invece di postare quattro foto private la sorella di Giulia, Elena Cecchettin. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Giulia Cecchettin ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Buon compleanno amore" con queste semplici parole oggi il papà di Giulia Cecchettin ha voluto ricordare il giorno del 24esimo compleanno della giovane uccisa l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ora condannato e in carcere. Parole semplici ma piene d’amore di un padre che nonostante il dolore ha continuato a lottare per la figlia in questi anni, le stesse che probabilmente Gino Cecchettin avrebbe usato dal vivo per salutare la figlia.

Un saluto che il papà di Giulia questa mattina ha voluto affidare ai social, affiancandolo a un piccolo cuore rosso, accompagnato dall'immagine di un cielo dove il sole prova a farsi spazio tra una nuvola bianca. Un messaggio a cui si sono uniti in tanti stringendosi a Gino Cecchettin e augurando “Buon compleanno" a Giulia, “sorella nostra”.

Ha scelto invece di postare quattro foto private la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, anche lei affidando ai social un ricordo per la giovane uccisa due anni fa. "Oggi avresti compiuto gli anni che avevo io quando ti ho persa per sempre" ha scritto Elena postando alcuni vecchi scatti fotografici insieme alla sorella uccisa, dall’infanzia in culla fino all’adolescenza, sempre insieme. Un rapporto interrotto e spezzato improvvisamente da una violenza efferata e da un dolore che oggi irrimediabilmente si riacutizza. "Quando tutto brucia per te/Sì, forse anche io" ha scritto ancora Elena Cecchettin in tedesco prendendo in prestito la frase da un brano musicale.

A portare avanti il ricordo di Giulia Cecchettin la fondazione fondata dal padre che in suo nome martedì sarà presente all’incontro “Cara Giulia” organizzato dall’Università di Siena, un momento di riflessione e confronto in cui Gino dialogherà con le giovani e i giovani delle Contrade. Una iniziativa volta a promuovere, soprattutto tra le nuove generazioni, una cultura del rispetto, della responsabilità affettiva e della cittadinanza attiva.