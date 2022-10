Brindisi, al pronto soccorso per un forte mal di testa 15enne muore poco dopo: disposta l’autopsia Una ragazza di 15 anni è morta all’ospedale Perrino di Brindisi dopo essersi presentata al pronto soccorso nei giorni precedenti per un forte mal di testa. Ignote le cause: sarà disposta l’autopsia.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Brindisi, dove una ragazza di 15 anni, M. C., è morta poco dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale Perrino per un forte mal di testa. Stando a quanto riporta la stampa locale, la giovane era arrivata al nosocomio lo scorso 22 ottobre manifestando una forte cefalea.

È stata prima trasferita nel reparto di pediatria e poi, dopo qualche giorno, in neurochirurgia dove è stata operata d’urgenza a causa del peggioramento delle sue condizioni. Era il 25 ottobre. Come confermano dall’Asl di Brindisi, l’intervento è "tecnicamente riuscito" ma, durante la permanenza in terapia intensiva, si è nuovamente ripresentato un ascesso cerebrale. Verrà eseguita l'autopsia.

Tutto, dunque, è ancora da chiarire. La Asl al momento non ha diramato versioni ufficiali sulla vicenda ma sul posto nella serata di ieri si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi chiamata dai familiari subito dopo il decesso.

"Te lo prometto con tutte le mie forze, avrai giustizia piccola mia", ha scritto la madre della giovane vittima sui social network, condividendo con amici e conoscenti il dolore per quanto successo improvvisamente. "Non doveva andare così, la vita è ingiusta, riposa in pace piccola", ha scritto sempre su Facebook un'amica della famiglia della 15enne.

È questo il secondo caso in poche settimane dopo il decesso di un'altra adolescente, sempre nello stesso nosocomio, morta all'inizio di ottobre per una miocardite fulminante, che ha causato una disfunzione multiorgano. La 14enne era arrivata da Ostuni in ospedale con vomito e febbre ed era anche risultata positiva al tampone Covid.