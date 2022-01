Botti Capodanno, il bilancio dei feriti: grave ragazzo ad Ascoli, mano amputata ad un uomo in Salento Il bilancio dei feriti dei botti di Capodanno: ferito gravemente un ragazzo ad Ascoli Piceno, in Puglia mano frantumata ad un uomo a Taranto da petardo difettoso, oltre 14 feriti a Napoli. In totale, oltre 500 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta Italia.

A cura di Ida Artiaco

Sono stati ben 558 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta Italia la notte di Capodanno 2022, il doppio rispetto a quanto registrato lo scorso anno, quando ne erano stati 229. È questo il bilancio dei tradizionali botti di fine anno che hanno fatto oltre 14 feriti solo a Napoli e provincia. Il numero maggiore quest'anno in Lombardia, dove sono stati 72, seguono Emilia Romagna 68, Lazio 66, Campania 60, Veneto 46, Toscana 44, Sicilia 43, Liguria 37, Puglia 35. Ferito gravemente un ragazzo ad Ascoli Piceno, mentre a Taranto un 42enne è rimasto lesionato a causa di un petardo difettoso.

Ragazzo ferito alle mani ad Ascoli Piceno

Sono gravi le condizioni di un giovane che è rimasto ferito dai petardi che, insieme ad alcuni amici, stava facendo esplodere nella piazza di Roccafluvione (Ascoli Piceno) per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. Il ragazzo ha riportato lesioni importanti ad entrambe le mani che vengono valutate dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli. Non è tuttavia in pericolo di vita ma potrebbe a breve essere trasferito all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Uomo lesionato da petardo difettoso a Taranto

A causa dello scoppio di un petardo difettoso che stava accendendo, un uomo di 40 anni, nato a Massafra e residente al quartiere Tamburi di Taranto, ha subito gravissime lesioni alla mano destra, frantumata in più parti. Il 41 enne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata ed è stato visitato in codice rosso. Dopo le prime cure, è stato trasferito d'urgenza ambulanza al Policlinico di Bari, dove si tenterà la parziale ricostruzione dell'arto. Sull'episodio indaga la Polizia.

In Salento 12enne in ospedale in coma etilico

Come riporta il Quotidiano di Puglia, festeggiamenti con danni ci sono stati anche in Salento: a Copertino un uomo ha perso una mano. Le dita di una mano sono saltate a Porto Cesareo ad un altro uomo lo scoppio di un petardo ha causato ustioni e traumi al viso. Ed a Sogliano Cavour una ragazzina di 12 anni è stata trasportata in ospedale in coma etilico. Sempre in coma etilico sono arrivati due ragazzi di 15 anni al San Martino di Genova.

Fuochi artificiali lanciati da attivisti no Tav in Val di Susa

Fuochi artificiali sono stati lanciati da un gruppo di attivisti No Tav, in Val di Susa, verso il cantiere della nuova ferrovia Torino-Lione presidiato dalle forze dell'ordine. Un incendio si è sviluppato tra i boschi ed è stato spento da un idrante della polizia. Per disperdere i dimostranti sono stati utilizzati dei lacrimogeni. Una seconda manifestazione No Tav si è svolta nel territorio di San Didero, davanti all'area in cui sorge un cantiere collegato alla Torino-Lione. Dieci gli attivisti identificati, per loro si profila la denuncia per procurato incendio boschivo.