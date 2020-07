Botte alla moglie davanti alla figlia minorenne. I carabinieri di Pisa che hanno denunciato un 40enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni. I militari sono intervenuti all'alba alle tre e trenta, e hanno chiamato i soccorsi per perché la vittima venisse medicata in ospedale e posta in osservazione per le lesioni subite. Secondo i medic, che l’hanno giudicata guaribile in 30 giorni, avrebbe riportato un trauma cranico, una costola lussata e lesioni al naso. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri avrebbe aggredito a calci pugni e schiaffi la moglie al culmine di un litigio per gelosia, dopo che la coppia è rientrata a casa dopo una tranquilla serata passata in compagnia di altre persone.

Dopo l'aggressione, una scarica di calci e schiaffi, l'uomo è fuggito sottraendosi alle forze dell'ordine. Intanto i militari dell’Arma hanno provveduto a denunciare il violento, mentre la vittima, dopo le dimissioni dall'ospedale, è rientrata nell’abitazione familiare, avendo rifiutato di essere collocata a scopo precauzionale con la bambina in una struttura protetta. Sempre secondo quanto ricostruito, sembra che il quarantenne facesse spesso ricorso alla violenza contro la moglie, anche in presenza della figlia, che tuttavia sembra non aver subito maltrattamenti. Se l’uomo dovesse fare rientro a casa, per la vittima sarà sufficiente una chiamata ai carabinieri per essere messa in sicurezza