Bolzano, ciclista investita e uccisa da un’auto pirata

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Una turista tedesca in sella alla sua bicicletta è morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso: le forze dell'ordine sono ora sulle tracce del pirata. L'ennesimo incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di una ciclista si è verificato alle 11.30 di oggi, lunedì 18 aprile, all'altezza di Campi di lago nel comune di Vadena in Alto Adige. Secondo quanto accertato, la ciclista è stata travolta da una vettura; l'impatto con l'auto è stato molto violento e la turista è stata sbalzata violentemente a terra, mentre il conducente del veicolo ha fatto finta di niente e non si è neppure fermato per prestare i dovuti soccorsi.

A dare l'allarme sono stati altri automobilisti: sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di zona e carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione. La situazione tuttavia è apparsa fin da subito disperata e da Bolzano è decollato l'elicottero Pelikan 1 con a bordo il medico d'emergenza. Purtroppo, le lesioni riportate dalla ciclista si sono rivelate troppo gravi e la donna è morta. Sono state aperte anche le indagini per risalire all'auto e determinanti saranno non solo eventuali testimonianze, ma anche i rilievi sulla bicicletta e soprattutto le immagini catturate dalle telecamere eventualmente presenti nella zona. Il conducente della vettura rischia un'incriminazione per omicidio stradale; ad aggravare la sua posizione il fatto che non si sia prestato a soccorrere la ciclista.