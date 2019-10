Hanno camminato e poi si sono sdraiati sui binari dell'Alta Velocità solo per il gusto di farsi un selfie. Protagonisti di questa che sarebbe potuta diventare una vera e propria tragedia sono quattro ragazzini che lo scorso sabato hanno rischiato la vita per un gioco folle, vivi solo perché notati in lontananza dal macchinista del Frecciargento 8523 che stava transitando lungo la linea Bologna-Milano, al bivio S. Viola della prima periferia di Bologna. Bloccando il convoglio, l'uomo è riuscito ad arrestare la corsa della vettura e a fermare uno degli amici, un minorenne, che in compagnia di altri tre si era posizionato al centro del binario di corsa. Il giovane, è stato specificato in un comunicato della Polizia, che ha anche diffuso le immagini dei quattro sui binari, 2è stato ammonito sulla pericolosità del suo comportamento e riaffidato ai genitori, mentre gli altri tre amici sono già stati identificati e a breve verranno rintracciati".

Non è tuttavia la prima volta che si verifica un episodio del genere. Solo pochi giorni fa un caso analogo si è avuto sempre nel bolognese, precisamente a Borgo Panigale, in cui, ricordano gli agenti, "un gruppo di minori aveva tenuto lo stesso comportamento, notato da un agente Polfer, che era intervenuto identificandone alcuni, che sono poi stati sanzionati". Si tratta, dunque, di una moda pericolosa che potrebbe esplodere anche in altre zone d'Italia. Anche per questo, è stata rafforzata la presenza elle forze dell'ordine tra stazioni e treni, dove solo in Emilia sono state identificate 2200 persone, una è stata arrestata e altre 27 denunciate in stato di libertà per vari reati. Sono i risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria della regione nella settimana appena trascorsa, che ha visto impegnati sull’intero territorio regionale oltre 600 operatori della Specialità Polizia Ferroviaria, sia in uniforme che in abiti civili.