Bollettino Covid, oggi in Italia 83.274 contagi e 59 morti per Coronavirus: i dati di giovedì 30 giugno Sono 83.274 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 296.030 tamponi effettuati. Altri 59 decessi. Il tasso di positività si attesta al 28,1%

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono 83.274 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 3o giugno. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 18.522.151. I decessi per Covid sono stati 59 nell'ultima giornata per un totale di 168.353 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 296.030 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 28,1%.

I contagi in Italia Regione per Regione

Nella giornata di oggi sono 83.274 i contagi di Covid-19 per un totale di 18.522.151 casi da inizio pandemia. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione.

Lombardia: +12082

Veneto: +8.557

Campania: +9946

Lazio: +7756

Emilia Romagna: +6384

Sicilia: +6723

Piemonte: +4563

Toscana: +5068

Puglia: +5.314

Marche: +2177

Liguria: +1860

Abruzzo: +2309

Calabria: +1990

Friuli-Venezia Giulia: +1928

Sardegna: +2.733

Umbria: +1560

P.A Bolzano: +630

P.A Trento: +565

Basilicata: +693

Molise: +345

Valle d'Aosta: +91

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 296.030 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 28,1%

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Nella giornata di oggi si registra un aumento dei pazienti Covid nei reparti ordinari e in quelli in terapia intensiva. In area medica si registra un incremento di 338 unità, mentre in terapia intensiva ci sono 13 pazienti in più rispetto a ieri.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, giovedì 30 giugno, sono state somministrate fino ad ora 138.251.239 dosi. Sono 48.652.430 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,11% della popolazione interessata. Sono 39.774.282 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 83,38% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.396.892.