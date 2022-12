Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 21 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, mercoledì 21 dicembre, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

I dati di oggi, mercoledì 21 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane: nonostante il bollettino Covid sia diventato settimanale, come deciso dal ministero della Salute, molte regioni continuano infatti a diffondere dati giorno per giorno.

Ecco i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 3.064 nuovi positivi e 18 decessi

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati registrati 3.064 nuovi positivi al Covid e 18 decessi. In calo il numero degli attuali positivi in tutto il territorio regionale, 51.461 (-552). Negli ospedali, sono stati in leggero aumento i ricoveri nei reparti meno gravi, 1.635 (+9), mentre hanno raggiunto quota 71 (-3) quelli in terapia intensiva.

Covid Toscana, oggi 1.099 nuovi casi e 15 decessi

Sono 1.099 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.558.414. Eseguiti 673 tamponi molecolari e 6.702 antigenici rapidi: di questi il 14,9% (l'84,1% per le prime diagnosi) è risultato positivo, dato in calo rispetto a ieri quando era al 15,5%. Si registrano ben 15 decessi, 7 uomini e 8 donne con un'età media di 85 anni. In aumento i ricoverati: sono 575, 9 in più rispetto a ieri, di cui 25, 1 in più, si trovano in terapia intensiva. I guariti crescono dello 0,1% (739 persone) e raggiungono quota 1.473.120 (94,5% dei casi totali).

Covid Fvg, oggi 580 nuovi casi e 4 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 3.849 test e tamponi sono state riscontrate 580 positività al Covid. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 259. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 4 persone.

Covid Calabria, oggi 588 casi e 3 morti

Le persone risultate positive al Covid in Calabria sono 610808 (+588) rispetto a ieri. Tre i decessi secondo quanto comunicato dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4079947 (+3.397).

Covid Sardegna, oggi 509 nuovi positivi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 509 ulteriori casi confermati di positività al covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 2668 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 124, nove in più di ieri. 6216 sono i casi di isolamento domiciliare, 20 in meno di ieri. Non si registrano decessi.

