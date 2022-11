Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 29 novembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi martedì 29 novembre, con gli aggiornamenti e i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arrivano anche oggi, martedì 29 novembre, i dati su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute. I numeri sono sensibilmente più alti rispetto a quelli di ieri, essendosi esaurito "l'effetto weekend", quando vengono effettuati meno tamponi.

Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana: 3.398 nuovi casi e 13 decessi

Sono 3.398 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 397 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 3.001 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.523.820.

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 28 novembre regione per regione

Al momento in Toscana risultano pertanto 65.746 positivi, +1,7% rispetto a ieri. Di questi 518 (18 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 26 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 13 nuovi decessi: 9 uomini e 4 donne con un'età media di 81,9 anni.

Covid Veneto: 7.248 nuovi casi e 7 morti

Come ogni martedì, si assiste anche questa settimana ad un netto rialzo dei dati legati al Covid in Veneto. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 7.246, contro i 1.164 segnalati ieri.

Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 2.542.632. Vi sono inoltre 7 vittime, con il totale dei decessi che arriva a 15.950. Si alza il dato sugli attuali positivi, che sono 61.636 contro i 61.445 precedenti. Sale pre l'occupazione ospedaliera, con 1.412 ricoveri in area non critica (+69) e 50 (+10) in terapia intensiva.

Covid Alto Adige: 260 contagi e 1 decesso

Sono 260 i nuovi casi di Covid registrati in Alto Adige dai laboratori dell'azienda sanitaria provinciale. Due i positivi ai test pcr (su 152 analizzati) e altri 258 ai tamponi antigenici (1.967 eseguiti). Un nuovo decesso porta il totale da inizio pandemia a 1.593.

I nuovi guariti sono 87, le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 1.541, mentre l'incidenza settimanale è ancora in calo a 209casi ogni 100mila abitanti.

Covid Friuli Venezia Giulia: 1.322 nuovi casi e 5 morti

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 1.322 positività al Covid da 7.504 tamponi, di cui 155 da 2.201 tamponi molecolari e 1.167 da 5.303 tamponi antigenici; si sono registrati 5 decessi, 3 a Gorizia e 2 a Pordenone.

In terapia intensiva sono ricoverate 5 persone, 250 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 485. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 546.516 positività, mentre i decessi sono stati 5.697.