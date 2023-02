Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 28 febbraio regione per regione I dati di oggi, martedì 28 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Chiara Ammendola

Il bollettino Covid di oggi, martedì 28 febbraio 2023, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale è diventato da tempo settimanale – l'ultimo diffuso venerdì 24 febbraio registra 29.443 contagi e 244 morti – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. I numeri potrebbero essere più bassi di quelli dei giorni precedenti per via del cosiddetto effetto weekend, quando si fanno meno tamponi.

Di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 364 nuovi casi e 7 morti

Sono 364 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, dove sono stati eseguiti 502 tamponi molecolari e 4.132 tamponi antigenici rapidi: di questi il 7,9% è risultato positivo.

Al momento in Toscana risultano 10.477 positivi (-3,5% rispetto a ieri): di questi 191 (10 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e 11 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono sette le vittime del Covid che portano il numero totale dei morti a 11.569.

Covid in Veneto, oggi 869 nuovi casi e 3 decessi

In Veneto sono 206 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 2.691.799 contagi da inizio pandemia. Sono tre le persone decedute: il totale dell vittime sale a 16.665. Sul versante dei ricoveri sono 317 in area non critica (+8) e 8 in terapia intensiva.

Covid in Puglia, oggi 304 casi e sei decessi

Sono 304, su 3.043 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività sale al 5%. Sono sei le persone decedute. Delle 3.043 persone attualmente positive, 106 sono ricoverate in area non critica (ieri 102) e 6 in terapia intensiva (come ieri).

Covid in Calabria, oggi 146 casi e due morti

Aumentano i contagi in Calabria dove oggi sono stati registrati 146 nuovi casi, ieri erano 50, a fronte di 2.360 tamponi eseguiti. Il tasso sale dal 4,79 al 6,19%. Due i nuovi decessi che portano il totale delle vittime a 3.347 dall'inizio della pandemia. In calo di una unità i ricoveri nei reparti ordinari (95) e uno in meno anche nelle terapie intensive (5). I guariti sono complessivamente 627.032 (+116), gli attualmente positivi 1.063 (+28) e gli isolati a domicilio 963 (+30).

Covid Sardegna, oggi 147 nuovi casi e nessun decesso

In Sardegna oggi si registrano 147 nuovi casi di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1841 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1), i pazienti ricoverati in area medica sono 144 (come ieri) mentre sono 3.328 i casi di isolamento domiciliare ( -137 ). Non si registrano decessi.