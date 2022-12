Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 27 dicembre regione per regione I dati di oggi, martedì 27 dicembre, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di martedì 27 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute. Il numero delle infezioni è più basso rispetto ai giorni precedenti anche per il cosiddetto effetto weekend, quando si fanno meno tamponi, e che in questo caso ha coinciso anche con le festività di Natale.

Ecco di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Veneto, oggi 763 nuovi contagi e nessun decesso

Nuovi contagi Covid sotto quota mille in Veneto nelle ultime 24 ore. I casi registrati sono stati 763, e non si segnala nessuna vittima. Scende di poco il numero degli attuali positivi, 49.326 (- 323). La situazione clinica mostra un lieve peggioramento, con 1.566 (+19) ricoverati in area non critica, e 70 (+2) in terapia intensiva.

Covid in Toscana, oggi 343 nuovi casi Covid e nessun decesso

Sono 343 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.563.291.

Non si registra alcun decesso nelle 24 ore: il numero complessivo dei morti tra i pazienti Covid da inizio pandemia resta quindi 11.326. In rialzo il numero dei ricoverati: sono 475, 21 in più rispetto a ieri, di cui 18, 4 in più, si trovano in terapia intensiva.

