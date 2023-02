Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 6 febbraio regione per regione I dati di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dati di oggi, lunedì 6 febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. Oggi i numeri potrebbero essere più bassi a causa del cosiddetto "effetto weekend", quando si fanno pochi tamponi.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 79 casi e nessun decesso

Altri 79 nuovi casi e nessun morto per Covid nelle 24 ore della domenica, secondo il rapporto giornaliero della Regione Toscana. Il giorno precedente più recente senza decessi per Covid è risultato il 31 gennaio scorso.

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 5 febbraio regione per regione

I positivi attuali sono 37.163 (-6,8% rispetto a ieri). Tra loro 189 sono ricoverati (+14 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 10 in terapia intensiva (+5 persone il saldo tra ingressi e uscite).

Covid in Veneto, oggi 160 nuovi casi e nessuna vittima

I casi nuovi di Covid in Veneto sono 160 nella giornata di ieri contro i 376 del giorno prima, e il totale a 2.679.717. Il bollettino regionale non segnala nuove vittime con il totale che resta a 16.595 persone.

Prosegue il calo dei malati attuali, che sono 15.774, rispetto ai 16.165 precedenti (-391). Pressoché stazionari i dati ospedalieri, con 905 ricoveri in area medica (+1), e 43 (+1) in terapia intensiva.

Covid in Calabria, oggi 46 contagi e 3 morti

Sono 46 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 6 febbraio. Si registrano inoltre altri 3 morti. 1.141 i tamponi effettuati, +85 guariti, sale a 3.317 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -42 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 125) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5).

Covid in Puglia, oggi 69 nuovi casi e nessun morto

Oggi in Puglia si registrano 69 nuovi casi di positività al Covid su 2.008 test giornalieri per una incidenza del 3,4 % (ieri 3.8%). Nel bollettino diffuso dalla Regione non sono segnalate persone decedute.

Dei 15.113 attualmente positivi, 201 sono ricoverati in area non critica (come ieri) e 7 in terapia intensiva (come ieri).

In aggiornamento.