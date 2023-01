Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 2 gennaio regione per regione I dati di oggi, lunedì 2 gennaio 2023, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

I dati di lunedì 2 gennaio, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute. Il numero delle infezioni è più basso rispetto ai giorni precedenti anche per il cosiddetto effetto weekend, quando si fanno meno tamponi, e che in questo caso ha coinciso anche con la festa di Capodanno.

Ecco di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Veneto, oggi 502 nuovi contagi e 4 deceduti

Il numero dei nuovi contagi Covid in Veneto è stato pari a ieri a 502, portando il totale complessivo degli infettati da inizio pandemia a 2.648.124. Sale il numero delle vittime, 4 in più rispetto alla rilevazione precedente, con un totale a quota 16.331. In diminuzione l'occupazione dei posti letto in ospedale. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.578 (-10)), quelli in terapia intensiva sono 69, 3 in meno.

Covid in Toscana, oggi 180 nuovi casi e 2 morti

Sono 180 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 2 gennaio 2023, in Toscana: 63 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 117 con test rapido. Al momento risultano pertanto 74.898 positivi, +0,1% rispetto a ieri. Di questi 436 (4 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 17 (5 in più) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 91,5 anni. I guariti crescono dello 0,01% (77 persone) e raggiungono quota 1.483.523 (94,5% dei casi totali).

Covid in Friuli Venezia Giulia, oggi 77 nuovi casi e 1 decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 498 tamponi molecolari sono stati rilevati 28 nuovi contagi. Sono inoltre 382 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 49 casi.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 226. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registra il decesso di una persona, a Trieste.

In aggiornamento.