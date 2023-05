Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 1 maggio regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, lunedì 1 maggio, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Il bollettino Covid con i dati di oggi lunedì 1 maggio 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso venerdì scorso – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. I numeri di oggi potrebbero essere più alti di quelli registrati nei giorni scorsi per via dell'effetto weekend e del ponte del primo maggio.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 50 nuovi casi e nessun decesso

Sono 50 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.600.929. Oggi non si registrano nuovi decessi, il bilancio resta dunque fermo a 11.700 morti da inizio pandemia. Prosegue il calo dei ricoverati: sono 165, 10 in meno rispetto a ieri, di cui 7 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

Covid in Veneto, oggi 77 contagi e 1 morto

In Veneto sono stati registrati 77 contagi nelle ultime 24 ore. Il calo è probabile conseguenza della ridotta attività di tracciamento durante il weekend. Si registra una sola vittima. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia si aggiorna a 2.720.023, quello de decessi a 16.809. La situazione clinica è pressochè stabile. Negli ospedali restano ricoverati complessivamente poco più di 900 pazienti: 876 (- 11) sono i malati in area medica, 31 (+1) quelli in terapia intensiva.

Covid in Calabria, oggi 57 nuovi casi e 3 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria oggi sono 57 in più rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione. Sono stati eseguiti 838. Altre 3 le vittime.

In aggiornamento.