Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 22 dicembre regione per regione I dati di oggi, giovedì 22 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane.

A cura di Ida Artiaco

I dati di giovedì 22 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute. Come si vede, i numeri da inizio settimana sembrano essersi stabilizzati in quasi tutte le Regioni che ancora condividono il bollettino giornaliero.

Ecco di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 2.802 nuovi casi e 9 morti

Sono 2.802 i contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.064. Si registrano anche 9 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale a 2.625.547, quello dei decessi a 16.226.

I malati attuali in regione sono 51.213 (-248). La situazione negli ospedali indica in area medica 900 (-735) ricoverati, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 37 (-34).

Covid Toscana, oggi 1.158 nuovi casi e 15 decessi

Sono 1.158 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano 15 decessi, 9 uomini e 6 donne con un'età media di 83,3 anni. I ricoveri sono 540 (35 in meno rispetto a ieri) di cui 22 (-3) in terapia intensiva. A livello provinciale Firenze registra 238 casi in più rispetto a ieri, Prato 45, Pistoia 68, Massa Carrara 110, Lucca 138, Pisa 159, Livorno 136, Arezzo 111, Siena 88, e Grosseto 62.

Covid Sardegna, oggi 361 nuovi positivi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 361 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 2305 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 122, due in meno di ieri. 6014 sono i casi di isolamento domiciliare 202 meno di ieri. Si registra un decesso nella ASL di Cagliari.

Covid Lazio, oggi 1.735 nuovi casi positivi e 12 decessi

"Oggi nel Lazio su un totale di 13.711 tamponi, si registrano 1.735 nuovi casi positivi (+64), 12 decessi (+3), 711 ricoverati (-19), 31 terapie intensive (+1) e +2.366 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e a 12,6% e i casi a Roma città sono quota 844". Sono i dati diffusi poco fa dall'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "Il numero complessivo dei casi su base settimanale è in calo (-22%) e l'incidenza scende a 255 ogni 100 mila abitanti. Il valore rt è invariato a 0.82".

Covid Campania, oggi 1440 casi e 8 morti

Sono 1.440 su 11.138 test esaminati i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 12,92%, stabile rispetto al 12,51 di ieri. Otto le vittime censite dal bollettino quotidiano regionale, di cui due registrate nelle ultime 48 ore. Lieve incremento dei ricoveri, sia in terapia intensiva (19, +2 rispetto a ieri) sia nelle degenze, a quota 366 (+3).

Covid Calabria, oggi 806 casi e 5 morti

Le persone risultate positive in Calabria sono 610220 (+806) rispetto a ieri. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4076550 (+4.797).

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 528 nuovi casi e 12 decessi

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 528 positività al Covid da 3.678 tamponi, di cui 127 da 1.419 tamponi molecolari e 401 da 2.259 tamponi antigenici; si sono registrati 12 decessi, 2 a Udine, 4 a Gorizia, 4 a Trieste e 2 a Pordenone. In terapia intensiva sono ricoverate 9 persone, 261 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 291,3. I dati sono stati comunicati dalla Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 561.996 positività, mentre i decessi sono stati 5.815.

In aggiornamento