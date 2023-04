Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 20 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, giovedì 20 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

Il bollettino Covid con i dati di oggi, giovedì 20 aprile, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 518 nuovi casi e 4 decessi

Sono 518 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.715.954. Il bollettino regionale segnala 4 decessi, con il totale a 16.791. Prosegue la risalita degli attuali positivi, che oggi sono 19.277 ovvero 151 in più rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 25 pazienti in più in area medica (765), e uno in più (25) in terapia intensiva.

Covid Toscana, oggi 246 contagi e un decesso

Sono 246 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.598.913. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% (364 persone) e raggiungono quota 1.579.898 (98,8% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 7.330 positivi, -1,6% rispetto a ieri. Di questi 174 (7 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 6 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso.

Covid Calabria, oggi 140 casi e nessun decesso

Le persone risultate positive al Covid sono 635274 (+140) rispetto a ieri. È quanto emerge dai dati giornalieri relativi all'epidemia comunicati dalla Regione Calabria. Non sono stati registrati decessi. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4317853 (+1.744).

Covid Sardegna, oggi 60 nuovi positivi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 60 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 815 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3, stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 108, nove in meno di ieri. 3633 sono i casi di isolamento domiciliare, 5 in meno di ieri. Non si registrano decessi.

Covid Sicilia, negli ultimi 7 giorni lieve aumento casi a +32,42%

Nella settimana dal 10 al 16 aprile in Sicilia si è registrato un lieve aumento delle infezioni da Covid-19, in linea con la tendenza nazionale. I nuovi positivi sono stati 874, il 32,42% in più rispetto alla settimana precedente, con un'incidenza di 18 per 100 mila abitanti. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Palermo (24/100.000), Messina (21/100.000) e Agrigento (20/100.000). I dati sono riportati all'interno del bollettino settimanale a cura del Dasoe, il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato per la Salute della Regione Siciliana.

