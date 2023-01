Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 19 gennaio regione per regione I dati di oggi, giovedì 19 gennaio 2023 sul numero di contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di oggi, giovedì 19 gennaio su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. Domani, venerdì 20 gennaio, arriverà infatti il bollettino settimanale con i numeri degli ultimi 7 giorni.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 341 nuovi casi e 4 decessi

Sono 341 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.579.504.

Si registrano altri 4 decessi – 3 uomini e una donna con un'età media di 86,5 anni, residenti nelle province di Pistoia, Arezzo, Siena e 1 fuori Toscana – che portano il totale a 11.455. I ricoverati sono 305, 12 in meno rispetto a ieri, di cui 8, 5 in meno, si trovano in terapia intensiva.

Covid in Veneto, oggi 766 casi e 5 decessi

In Veneto si registrano 766 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore (-93), che portano il totale a 2.669.869. Si segnalano 5 decessi contro i 14 del giorno prima, con il totale a 16.499.

In lieve aumento gli attuali positivi, che sono 17.880, contro i 17.839 di ieri (+41), mentre riguardo ai dati clinici, vi sono 1..192 ricoveri in area medica (-28) e 66 (+5) in terapia intensiva.

Covid in Puglia, oggi 531 nuovi casi e 9 morti

Sono 531 i nuovi casi di positività al Covid segnalati nell'ultimo bollettino regionale su 7.127 test giornalieri, per una incidenza del 7,45%. Altre nove persone sono decedute. Dei 16.558 attualmente positivi 232 sono ricoverati in area non critica e 10 in terapia intensiva.

In aggiornamento.