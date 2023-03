Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 16 marzo regione per regione I dati Covid di oggi, giovedì 16 marzo 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bollettino Covid con i dati di oggi giovedì 16 marzo 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale è diventato da tempo settimanale ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

I numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid oggi Sardegna, 64 casi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 64 casi confermati di positività Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 939 tamponi. I pazienti ricoverati in area medica sono 106 ( – 3 ), uno solo in terapia intensiva, mentre sono 3310 i casi di isolamento domiciliare ( – 10 ). Non si registrano decessi. Lo rende noto la Regione Sardegna.

Covid Puglia, oggi 2 morti e 161 nuove positività

Oggi in Puglia si registrano 161 nuovi casi di positività su 4.973 test per una incidenza del 3,2%. Si registrano due quattro decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 60 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 20 in provincia di Brindisi, 20 nel Foggiano, 33 in provincia di Lecce, 21 in quella di Taranto. Delle 1.747 persone attualmente positive 80 sono ricoverate in area non critica (ieri 79) e tre in terapia intensiva (come ieri).

Covid Toscana, oggi 209 casi e 3 decessi

Sono 209 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano 3 decessi. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 311 tamponi molecolari e 3.387 tamponi antigenici rapidi: di questi il 5,7% è risultato positivo. I ricoveri sono 150 (stabili rispetto a ieri) di cui 7 (+1) in terapia intensiva. Al momento in Toscana risultano 7.229 positivi, -0,3% rispetto a ieri.

Covid Veneto, 512 nuovi positivi e 3 decessi

Nelle ultime 24 ore, nella Regione Veneto, sono stati registrati 512 nuovi positivi e tre decessi. Nelle strutture ospedaliere c'è stato un lieve calo dei ricoveri nei reparti meno gravi, 868 (-25), mentre i numeri in terapia intensiva sono tornati a 28 (+2).

In aggiornamento