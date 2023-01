Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 8 gennaio regione per regione I dati di oggi, domenica 8 gennaio 2023, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Davide Falcioni

I dati di oggi, domenica 8 gennaio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute – l'ultimo è stato diffuso venerdì – molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Lazio, oggi 1.648 nuovi casi e tre morti

Nel Lazio su 1.403 tamponi molecolari e 9.982 tamponi antigenici per un totale di 11.385 tamponi, si registrano 1.648 nuovi casi positivi (+1.068), sono 3 i decessi (+1), sono 705 i ricoverati (-17), 29 le terapie intensive (+2) e +2.248 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I casi a Roma sono a quota 871.

Covid Toscana, oggi 753 nuovi contagi

Sono 753 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 131 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 622 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.574.604. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% (586 persone) e raggiungono quota 1.489.276 (94,6% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Covid Veneto, oggi 1.311 nuovi casi e 15 morti

Aumentano i nuovi casi Covid in Veneto, dove si registrano 1.311 contagi nelle ultime contro i 384 di ieri. Il bollettino della Regione segnala anche 15 vittime (ieri è stata una). Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale così a 2.659.181, quello dei decessi a 16.396. Scende di poco il numero degli attuali positivi, 35.596 (- 1.402). Sostanzialmente stabile il dato dei malati Covid ricoverati in area medica, 1.549 (+5) e dei pazienti in terapia intensiva, 77 (+3).

Covid Puglia, oggi 1.136 nuovi casi e 4 morti

Sono 1.136, su 7792 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino odierno il tasso di positività si attesta al 14,58%. Segnalati anche quattro morti.