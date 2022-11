Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 27 novembre regione per regione Il bollettino Covid aggiornato di oggi, domenica 27 novembre, con i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione, dove disponibili, a livello giornaliero.

I dati su contagi, morti e ricoveri Covid di oggi domenica 27 novembre che arrivano dalle regioni italiane. Anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute, è diventato settimanale, alcune le regioni continuano a comunicare i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus. Ecco i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana, oggi 1520 nuovi contagi e un decesso

Sono 1.520 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 349 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.171 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.519.966. Nell’ultima giornata si registra un nuovo decesso. Nelle 24 ore altri 6 pazienti in più ricoverati in terapia intensiva covid.

Covid Veneto, oggi 3.469 casi e 7 morti

In Veneto sono 3.469 i nuovi casi di positività tracciati nelle ultime 24 ore, i calo rispetto a ieri ma con un numero minore di tamponi. Un lieve calo che si riflette anche sul totale delle infezioni in corso, con 62.395 persone in isolamento in tutte le province. Il totale delle infezioni accertate dall’inizio della pandemia arriva a quota 2.534.220. Sono 7 i decessi riportati dal bollettino di oggi, che fanno salire il bilancio complessivo della vittime del Covid a 15.938 dall’inizio della pandemia. Continua a peggiorare il fronte dei ricoveri ospedalieri: I ricoverati con infezione da Covid in area medica oggi sono 1.328 (+15), mentre quelli in terapia intensiva sono 47 (+3).

Covid Puglia, oggi 873 nuovi positivi e nessun decesso

Sono 873 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia a fronte di 7.351 test giornalieri. Il tasso di positività si attesta all’11,9%. Son i dati del bollettino covid di oggi per la Puglia che non segnala alcun decesso nell’ultima giornata. Calano a 13.988 le persone attualmente positive (ieri erano 14.456). I ricoverati sono 217 di cui 206 in area non critica e 11 in terapia intensiva, con valori sostanzialmente stabili rispetto a ieri.

Covid Calabria, oggi 394 contagi e due morti

Sono 394 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria su 2.600 tamponi, per un tasso di positività del 15,15% (ieri era al 18,67%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra anche 2 decessi. Lieve aumento dei ricoveri in reparto (+1, in totale sono 125) e dei ricoveri in terapia intensiva (+1, in totale sono 4).

Covid Lazio, Oggi 2.586 casi e 2 morti

Sono 2.586 i casi di Covid registrati oggi 27 novembre nel Lazio, secondo i dati del bollettino della Regione che registra anche altri 2 morti da ieri. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati in totale di 14.390. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,9%, I ricoverati covid nel Lazio sono ora 741 (+14), 29 le terapie intensive (-1).

