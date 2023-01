Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 15 gennaio regione per regione I dati di oggi, domenica 15 gennaio 2023, sul numero di contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Davide Falcioni

I dati di oggi, domenica 15 gennaio, su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno, dopo la divulgazione del bollettino settimanale di due giorni fa, venerdì 13 gennaio.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana, oggi 322 nuovi casi e nessun decesso

Sono 322 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 70 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 252 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.578.043. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.140 persone) e raggiungono quota 1.497.032 (94,9% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 69.573 positivi, -1,2% rispetto a ieri. Di questi 339 (5 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 13 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. Oggi non si registrano nuovi decessi. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 439 tamponi molecolari e 3.236 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,8% è risultato positivo. Sono invece 549 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 58,7% di questi è risultato positivo.

Covid Veneto, oggi 601 casi e un morto

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati registrati 601 nuoci casi di Covid e un decesso. È quanto emerge dal report regionale aggiornato sui contagi. I casi attualmente positivi sono 18.862. In calo (-14) i pazienti attualmente positivi in area non critica e diminuiscono (-3) anche i pazienti attualmente positivi in terapia intensiva.

Covid Lazio, oggi 636 nuovi casi e quattro decessi

Nel Lazio su 1.357 tamponi molecolari e 6.006 tamponi antigenici per un totale di 7.363 tamponi, si registrano 636 nuovi casi positivi (-320). Sono 4 i decessi (-3), sono 648 i ricoverati (-15), 28 le terapie intensive (-1) e +1.169 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,6%. I casi a Roma città sono a quota 402. Lo afferma l'assessore alla salute della regione Lazio Alessio D'Amato al termine del consueto monitoraggio.