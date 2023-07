Bollettino Covid, in Italia 3.731 contagi e 38 morti per Coronavirus nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2023: i dati I contagi e decessi Covid in Italia nella settimana da venerdì 30 giugno a giovedì 6 luglio 2023: nel bollettino pubblicato oggi si contano 3.731 nuovi casi e 38 morti negli ultimi 7 giorni.

A cura di Antonio Palma

Contagi covid in ulteriore diminuzione in Italia nell'ultima settimana. Sono infatti 3.731 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana da venerdì 30 giugno a giovedì 6 luglio 2023. È quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi, venerdì 7 luglio. Il dato infatti conferma il trend in deciso calo dei contagi con una ulteriore diminuzione dei contagi rispetto agli oltre 4mila casi della settimana precedente.

Nell'ultima settimana cala anche il numero di tamponi effettuati in Italia che si attesta a 167.766, in ulteriore diminuzione aumento rispetto ai 180mila della settimana precedente. Il tasso di positività nei sette giorni considerati dunque scende ulteriormente al 2,2%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto alla passata rilevazione.

Decessi e ricoveri covid in calo nell'ultima settimana

In calo anche il numero dei decessi per covid nella settimana 30 giugno – 6 luglio 2023. Il bollettino covid settimanale indica infatti 38 ulteriori decessi contro gli 86 della precedente rilevazione. I guariti in più rispetto alla settimana precedente sono 4.811.

Calano nettamente i ricoveri covid nei normali reparti mentre e sono in diminuzione anche quelli in terapia intensiva dove il numero dei pazienti è ormai molto limitato. Sono infatti 88 i pazienti covid in meno nei normali reparti rispetto alla settimana precedente mentre questa settimana si registrano 14 posti letto occupati in meno nei reparti critici.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 7 luglio, sono state somministrate fino ad ora 145.117.404 dosi. Sono 48.727.545 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, una cifra pari a circa il 90,25% della popolazione over 12. Sono 6.727.368 le persone che ad oggi hanno ricevuto la seconda dose booster, il 16,88 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.411.153.