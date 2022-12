Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di oggi sabato 3 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi sabato 3 dicembre, con gli aggiornamenti e i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Chiara Ammendola

I dati di oggi sabato 3 dicembre su contagi, morti e ricoveri Covid nelle diverse regioni italiane. Il bollettino nazionale, come stabilito dal ministero della Salute, è ormai diventato settimanale e viene diffuso il venerdì, ma molte regioni continuano a comunicare i dati giorno per giorno. Ecco, dunque, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana, oggi 1.985 nuovi casi e 9 morti

Sono 1.985 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, 316 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 1.669 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.531.987. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.251 persone) e raggiungono quota 1.452.576 (94,8% dei casi totali). Per quanto riguarda la situazione negli ospedale invece vi sono 518 pazienti (5 in meno rispetto a ieri) nei reparti ordinari, mentre ce ne sono 28 (2 in più rispetto a ieri) in terapia intensiva.

In Veneto oggi 4.601 nuovi casi Covid

Sono 4.601 i nuovi casi di Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Come riferisce il bollettino quotidiano della Regione Veneto i casi totali da inizio pandemia salgono a 2.562.665 mentre il numero degli attualmente positivi nella regione è di 64.071 persone. In calo l'occupazione ospedaliera, con 980 ricoveri in area non critica e 39 in terapia intensiva.

Covid Puglia, oggi 1.823 nuovi contagi e 6 decessi

Sono 1.823 i nuovi casi di contagio accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 20% degli 8.965 test processati. Gli attualmente positivi sono 16.134 di cui 214 ricoverati in area non critica Covid (ieri erano 218) e 17 in terapia intensiva (ieri erano 14). Le vittime Covid delle ultime 24 ore sono invece 6.