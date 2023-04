Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 11 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, martedì 11 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bollettino Covid con i dati di oggi, martedì 11 aprile 2023, vigilia di Pasqua, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso venerdì scorso – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. Oggi i numeri potrebbero essere più bassi di quelli dei giorni precedenti per via del minor numero di tamponi effettuato nel weekend di Pasqua.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 87 nuovi casi e nessun morto

Altri 87 nuovi casi e nessun morto per Covid nelle 24 ore in Toscana secondo il report quotidiano della Regione. Restano 11.668 i decessi dall'inizio dell'epidemia. I positivi attuali in Toscana risultano pertanto 6.796 (-0,2% rispetto a ieri). Tra loro 157 sono ricoverati (+7 persone il saldo fra ricoveri e dimissioni rispetto a ieri) di cui 6 in terapia intensiva (+1 persona il saldo tra ingressi e ricoveri).

Covid in Veneto, oggi 128 contagi e nessun decesso

Sono stati 128 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (87 quelli del giorno precedente). Non si registra nessuna vittima. Nessuna variazione rispetto a ieri anche per i dati ospedalieri; i ricoveri in area non critica sono 782, quelli in terapia intensiva 24.

Covid in Sardegna, oggi 71 nuovi casi e nessuna vittima

In Sardegna sono 71 gli ulteriori casi confermati di positività al Covid nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5. Quelli in area medica sono 73. Non si registrano decessi.

In aggiornamento.