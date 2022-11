Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 9 novembre regione per regione I dati su contagi, ricoveri e morti Covid-19 regione per regione di oggi, mercoledì 9 novembre.

Continuano ad arrivare i dati su contagi, morti e ricoveri Covid giorno per giorno dalle singole Regioni, anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute, Orazio Schillaci, è diventato settimanale. Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati ad oggi, mercoledì 8 novembre, sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali.

In Alto Adige 164 nuovi casi e 1 morto

In Alto Adige sono 164 i nuovi casi di Covid-19 su 1.513 tamponi processati nella giornata di ieri. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore per un totale di 1.578 vittime da inizio pandemia. Su 283.547 persone risultate positive al tampone molecolare, 280.202 sono nel frattempo guarite.

Covid Lazio: 2.641 casi e 3 decessi

Oggi nel Lazio, su 3.551 tamponi molecolari e 16.148 tamponi antigenici per un totale di 19.699 tamponi, si registrano 2.641 nuovi casi positivi (-1.437); sono 3 i decessi (-2), 591 i ricoverati (-32), 27 le terapie intensive (stabili) e +3.193 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.458. Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

In Calabria 566 nuovi casi e 4 morti

Le persone risultate positive al Covid in Calabria sono 566 in più rispetto a ieri. Lo si legge nel bollettino regionale. Sono 4 i decessi registrati, mentre sono in calo i ricoveri in reparto. Stabili quelli in terapia intensiva.

In Sardegna 582 nuovi contagi e 3 i morti

In Sardegna si registrano oggi 582 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 507 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3384 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 100 ( + 9 ). Sono 7953 i casi di isolamento domiciliare ( – 417 ).

Si registra il decesso di tre uomini di 64, 87 e 94 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna, nella provincia di Sassari e nella Città Metropolitana di Cagliari.

In Friuli Venezia Giulia 737 nuovi casi e 3 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 737 nuovi casi di Covid 19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 208. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registra il decesso di 3 persone: 2 a Udine e 1 a Pordenone. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia e' 5.607, mentre le persone risultate positive complessivamente sono 531.783.

Covid Toscana: 1.846 casi nuovi casi e 4 decessi

Sono 1.846 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 297 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.549 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.484.936. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.241 persone) e raggiungono quota 1.423.412 (95,9% dei casi totali).

I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 50.476 positivi, +1,2% rispetto a ieri. Di questi 423 (15 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 15 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 85 anni.

Covid Veneto: 4.176 nuovi casi e 5 morti

Sono 4.176 i nuovi casi di Covid19 identificati in Veneto nelle ultime 24 ore. In aumento il totale dei ricoveri con 20 nuovi ingressi in area medica e uno in terapia intensiva. Cinque i decessi.

Covid Campania: 1.703 e nessun decesso

Sono 1.703 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Campania a fronte di 12.970 test effettuati (10.013 antigenici e 2.957 molecolari). A dare esito positivo 1.610 tamponi antigenici e 93 molecolari. Non si segnalano, nelle ultime ore, decessi. Sono 261 i pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri dedicati mentre 10 sono i degenti in terapia intensiva.