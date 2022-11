Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 23 novembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi mercoledì 23 novembre, con gli aggiornamenti dei dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

Sono disponibili anche oggi mercoledì 23 novembre i dati su contagi, morti e ricoveri Covid di alcune Regioni, anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute Schillaci, è diventato settimanale. Di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana, altri 2.186 nuovi casi e 7 morti

Altri 2.186 nuovi casi e sette morti per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo quanto riferisce la Regione nel consueto rapporto quotidiano. Le ultime vittime sono state tre nell'area di Firenze, due in quella di Siena, una in quelle di Pisa e Arezzo. Sale a 11.133 il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi (373 con tampone molecolare e 1.813 con test rapido) portano il numero totale dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia a 1.512.042 (+0,1%) in più rispetto al totale del giorno precedente.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 944 nuovi casi e otto decessi

Sono 944 i contagi da Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su un totale di 5.119 tamponi. Nel dettaglio, sono 271 le positività riscontrate su 2.211 tamponi molecolari processati, a cui si aggiungono le 673 rilevate su 2.908 test rapidi antigenici. Il numero più alto di contagi si registra a Udine, con 353 nuovi casi. Seguono Pordenone (307), Trieste (175) e Gorizia (97). Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione nel suo bollettino quotidiano. Si registrano oggi otto decessi (di cui due avvenuti nei mesi precedenti).

Covid Veneto, oggi 5.248 nuovi casi e 9 decessi

Sono 5.248 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 9 i decessi. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull'andamento del Covid.

Covid Alto Adige: 2 morti e 223 nuove infezioni

Due decessi per il Covid-19 vengono segnalati in Alto Adige dall'Azienda sanitaria provinciale. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.589. Inoltre, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 223 nuovi casi positivi: di questi 7 sono stati rilevati sulla base di 128 tamponi pcr e 216 sulla base di 1.274 test antigenici.

Covid Sardegna, oggi 481 casi e 1 morto

In Sardegna si registrano oggi 481 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 424 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2785 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 94 ( + 3 ). 6764 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 353 ). Si registra un decesso nella ASL di Sassari.

Covid Lazio: 2.645 nuovi casi e 8 morti

Sono 2.645 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, mercoledì 23 novembre. Otto sono le persone decedute mentre le guarite sono in totale 3.418. Sono stati processati 17.184 tamponi, di cui 3.242 molecolari e 13.942 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. A Roma i casi sono 1.400, nelle province 670.

