Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 8 novembre regione per regione

A cura di Ida Artiaco

Anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute, Orazio Schillaci, è diventato settimanale, le singole regioni continuano a comunicare i dati su contagi, morti e ricoveri Covid giorno per giorno. Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati ad oggi, martedì 8 novembre, sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali.

Covid Toscana: 2.687 casi nuovi casi, 9 i decessi

Sono 2.687 i nuovi casi di Covid-19 registrati ore in Toscana nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio pandemia di 1.483.090. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.176 persone) e raggiungono quota 1.422.171 (95,9% dei casi totali).

I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. 408 (1 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 16 (stabili) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un'età media di 87,4 anni.

Covid Veneto: 5.230 nuovi casi e 9 morti

In Veneto sono stati registrati da ieri 5.230 nuovi casi di Covid-19. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto, che evidenzia anche un sostanziale calo del totale dei ricoveri con 11 dismissioni dalle aree mediche e 5 dalle terapie intensive. Nove ancora i decessi.

Alto Adige: 363 nuovi casi e 1 morto

Ancora un decesso in Alto Adige per Covid-19. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.577. Inoltre, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 363 nuovi casi positivi, 9 dei quali sono stati rilevati sulla base di 241 tamponi pcr e 354 sulla base di 1.935 test antigenici.

È in lieve aumento l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora segna 255 (tre in più rispetto ad ieri), mentre gli attualmente positivi ed in isolamento sono 1.980 (231 in più). I guariti sono 131 per un totale di 279.826. Attualmente risultano ricoverati nei normali reparti 47 pazienti, mentre la terapia intensiva resta stabilmente a quota zero.

Friuli Venezia Giulia: 977 nuovi casi e 1 decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.167 tamponi molecolari sono stati rilevati 152 nuovi contagi. Sono inoltre 4.030 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 825 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 210. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano.

Oggi si registra il decesso di una persona, a Udine. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 531.047 persone.

Covid Puglia :1.786 nuovi casi e 6 morti

In Puglia si registrano oggi 1.786 nuovi casi di positività al Covid su 11.758 test giornalieri per una incidenza del 15,2%. Sei i decessi registrati. Dei 12.597 attualmente positivi 191 sono ricoverati in area non critica e 8 in terapia intensiva.

