Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 10 novembre regione per regione

A cura di Ida Artiaco

Arrivano anche oggi, giovedì 10 novembre, i dati su contagi, morti e ricoveri Covid dalle singole Regioni, anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute, Orazio Schillaci, è diventato settimanale. Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali.

Covid Veneto: 3.591 casi e 5 decessi

Contagi da Covid19 in calo in Veneto. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano della Regione Veneto, sono 3.591 i nuovi casi con un totale dei ricoveri invariato, con un ingresso in area medica e una dismissione dalle terapie intensive. Cinque i decessi.

Covid Toscana: 2.009 nuovi contagi e 5 morti

Sono 2.009 nuovi casi e 5 morti per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana secondo il rapporto giornaliero della Regione. I 2.009 nuovi casi (340 confermati con tampone molecolare, 1.669 con test rapido) fa salire a 1.486.945 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia (+0,1% sul giorno precedente). I positivi attuali in Toscana sono 51.329 positivi, ancora in crescita (+1,7% su ieri). Tra loro, 410 sono ricoverati in ospedale (-13 persone il saldo fra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 12 in terapia intensiva. (-3 persone tra ingressi e ricoveri).

Le ultime cinque vittime delle 24 ore portano a 11.053 il totale dei decessi in Toscana dall'inizio dell'epidemia: 3.495 nella Città metropolitana di Firenze, 899 in provincia di Prato, 991 a Pistoia, 701 a Massa Carrara, 1.033 a Lucca, 1.240 a Pisa, 828 a Livorno, 708 ad Arezzo, 594 a Siena, 407 a Grosseto. Vanno aggiunte 157 persone decedute sul suolo toscano ma non residenti.

In Alto Adige 190 nuove infezioni e 1 morto

Il Covid-19 fa ancora una vittima in Alto Adige. Il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è di 1.579. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche altri 190 nuovi casi positivi: 4 sulla base di 220 tamponi pcr e 186 sulla base di 1.275 test antigenici.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti è in calo a 243 (32 in meno rispetto ad ieri) così come il numero degli attualmente positivi in isolamento che sono 1.712 (55 in meno). I guariti sono 244 per un totale di 280.446.

