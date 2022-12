Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 1 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, giovedì 1 dicembre, con gli aggiornamenti e i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

I dati di oggi, giovedì 1 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid nelle diverse regioni italiane. Il bollettino nazionale, come stabilito dal ministero della Salute, è ormai diventato settimanale e viene diffuso il venerdì, ma molte regioni continuano a comunicare i dati giorno per giorno. Ecco, dunque, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Anche il bollettino dell'Alto Adige diventa settimanale. Lo ha comunicato la Protezione civile con un avviso sulla pagina internet dedicata al monitoraggio dell'epidemia da coronavirus. Dal mese di dicembre, i dati saranno pubblicati una volta alla settimana, il venerdì. Inoltre, si legge nello stesso avviso, "al momento si prevede di terminare la pubblicazione dei Dati attuali sul Coronavirus il 31.12.2022".

Covid Toscana, oggi 2.011 nuovi casi e 6 morti

Sono 2.011 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, dove sono stati eseguiti 1.122 tamponi molecolari e 10.031 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18% è risultato positivo. Sono invece 2.232 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 90,1% di questi è risultato positivo. Sono sei – due uomini e quattro donne con un'età media di 87,8 anni – le persone positive al Covid la cui morte è stata registrata nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, dove il numero totale delle vittime attribuite all'epidemia è salito a 11.187.

Covid Veneto, oggi 5.106 nuovi casi e 12 vittime

Sono 5.106 i nuovi casi di Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Come riferisce il bollettino quotidiano della Regione Veneto i casi totali da inizio pandemia salgono a 2.553.072. Vi sono inoltre 12 vittime, con il totale dei decessi che arriva a 15.972. Sale pre l'occupazione ospedaliera, con 1.490 ricoveri in area non critica (+41) e 59 (+2) in terapia intensiva.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 981 nuovi casi e 2 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.033 tamponi molecolari sono stati rilevati 221 nuovi contagi. Sono inoltre 3.387 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 760 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 263. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 2 persone, una a Udine e una a Pordenone.

