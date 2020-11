Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia. Sono 40.902 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, (ieri ne erano 37.978), per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.107.303 casi. Questi gli ultimi dati aggiornati dell'emergenza Covid in Italia diffusi col bollettino di oggi, venerdì 13 novembre, dal Ministero della Salute. I guariti dall'inizio della pandemia sono 399.238 (+11.480, ieri +15.645), i morti Covid invece sono 44.139 (si registra un incremento di 550 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 636). Dei casi attualmente positivi 30.914 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, 3.230 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 254.908. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia seguita da Piemonte e Campania.

In totale sono 1.107.303 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +10.624

Piemonte: +5.258

Campania: +4.079

Veneto: +3.605

Emilia-Romagna: +2.384

Lazio: +2.925

Toscana: +2.478

Liguria: +1.209

Sicilia: +1.707

Puglia: +1.350

Marche: +740

Umbria: +604

Abruzzo: +683

Friuli Venezia Giulia: +831

P.A. Bolzano: +820

Sardegna: +623

P.A. Trento: +202

Calabria: +297

Valle d'Aosta: +103

Basilicata: +300

Molise: +63