Leggermente in calo rispetto a ieri i numeri dell'emergenza coronavirus in Italia. Stando ai dati riportati nel bollettino di oggi, lunedì 12 ottobre, diramato dal Ministero della Salute e relativo all'emergenza nel nostro Paese, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.619 casi (ieri ne erano +5.456), che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a quota 359.569. I guariti sono 240.600 (+891 nelle ultime 24 ore, ieri erano +1.184) e i morti sono 36.205 (+39, ieri erano 26). Nel nostro paese ci sono attualmente 82.764 (+3.689) casi positivi: di questi sono 4.821 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 452 quelli in terapia intensiva. La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore è la Lombardia, con +696 nuovi casi, seguita dalla Campania, Toscana e Piemonte. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 85.442, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 12.650.155.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 359.569. Qui la tabella con le cifre riportate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia:+ 696 (totale casi 113.720 )

Piemonte: + 454 (totale casi 38.957)

Emilia-Romagna: +337 (totale casi 38.018)

Veneto: + 328 (totale casi 31.831)

Lazio: + 395 (totale casi 20.285)

Campania: + 662 (totale casi 19.192)

Toscana: + 466 (totale casi 18.626)

Liguria: +186 (totale casi 15.455)

Puglia: + 157 (totale casi 9.669)

Sicilia: + 298 (totale casi 9.592)

Marche: +37 (totale casi 8.630)

P.A. Trento: + 2 (totale casi 6.485)

Friuli Venezia Giulia: + 59 (totale casi 5.572)

Abruzzo: +117 (totale casi 5.174)

Sardegna: +129 (totale casi 5.138)

P.A. Bolzano: + 45 (totale casi 4.109)

Umbria: +148 (totale casi 3.472)

Calabria: + 53 (totale casi 2.344)

Valle d'Aosta: + 32 (totale casi 1.496)

Basilicata: + 11 (totale casi 1.058)

Molise:+ 7 (totale casi 746)