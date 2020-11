Sono 32.191 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, (ieri erano stati 27.354), per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.238.072 casi. Sono gli ultimi dati aggiornati dell'emergenza covid in Italia diffusi col bollettino di oggi, martedì 17 novembre, dal Ministero della Salute. I guariti dall'inizio della pandemia sono 457.798 (+15.434, ieri + 21.554), i morti Covid invece sono 46.464 (si registra un incremento di 731 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 504). I casi attualmente positivi sono 733.810. Di questi, 33.074 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.612 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 208.458. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con 8.448 casi seguita da Veneto e Campania con oltre 3000 nuovi casi.

In totale sono 1.238.072 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +8.448

Piemonte: +2.606

Campania: +3.019

Veneto: +3.124

Emilia Romagna: +2.219

Lazio: +2.538

Toscana: +2.361

Sicilia: +1.698

Liguria: +685

Puglia: +1.234

Marche: +357

Abruzzo: +729

Friuli Venezia Giulia: +536

Umbria: +351

P.A. Bolzano: +258

Sardegna: +502

P.A. Trento: +276

Calabria: +680

Valle d'Aosta: +154

Basilicata: +269

Molise: +147