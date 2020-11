Nuova impennata di casi di Coronavirus in Italia. Secondo i dati aggiornati del bollettino di oggi, mercoledì 4 novembre, diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 30.550 contagi da Coronavirus (ieri erano stati 28.244), per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 790.379 casi. I guariti sono 307.378 (+5.103, ieri ne erano +6.258), i morti sono 39764 (si registra un incremento di 352 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano +353 ). Di questi, 22.116 (più di mille unità) sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, 2.292 (+67) quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 211.831. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con, seguita da Piemonte e Campania.

Sono 790.379 i casi di Coronavirus in Italia. Qui la tabella con le cifre riportate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +7.758

Piemonte: +3.577

Campania: +4.181

Veneto: +2.436

Emilia-Romagna: +1.758

Lazio: +2.432

Toscana: +1.828

Liguria: +1.122

Sicilia:

Puglia: +994

Marche: +653

Abruzzo: +423

Friuli Venezia Giulia: +436

Umbria: +496

Sardegna: +184

P.A. Bolzano: +249

P.A. Trento: +225

Calabria: +262

Valle d'Aosta: +129

Basilicata: +224

Molise: +26