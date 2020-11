I casi giornalieri di Coronavirus in Italia continuano ad aumentare. Stando ai dati aggiornati del bollettino di oggi, domenica 8 novembre, diffuso dal ministero della Salute, sono stati registrati 32.616 contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 39.811), per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 935.104 casi. I guariti registrati sono 335.074 (+6.183, ieri erano +5.966), mentre i morti sono 41.394 (con un incremento di 331 decessi nelle ultime 24 ore: ieri erano stati 425). I casi attualmente positivi sono 558.636 (+26.100), i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 26.440, quelli in terapia intensiva sono 2.749. La Regione in cui si registrano più nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore è ancora una volta la Lombardia, con 6.318 nuovi contagi, seguita da Piemonte e Calabria. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 191.144

In totale sono 935.104 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +6.318

Piemonte: +3.884

Campania: +4.601

Veneto: +3.362

Emilia-Romagna: +2.360

Lazio: +2.489

Toscana: +2.479

Liguria: +886

Sicilia: +1.083

Puglia: +766

Marche: +502

Umbria: +660

Abruzzo: +584

Friuli Venezia Giulia: +504

P.A. Bolzano: +781

Sardegna: +424

P.A. Trento: +182

Calabria: +359

Valle d'Aosta: +55

Basilicata: +246

Molise: +91