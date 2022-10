Bollette da 500mila euro, chiude una storica catena di hotel: “Sommersi dai conti da pagare” La catena di alberghi Caroli Hotels ha dovuto chiudere le sue porte ai clienti a causa delle bollette da pagare: 500mila euro solo nel mese di agosto. “Erosi tutti i margini di guadagno”

A cura di Gabriella Mazzeo

Bollette dell'energia elettrica fino a 500.000 euro solo nel mese di agosto per la Caroli Hotels, una catena di alberghi pugliese composta da quattro strutture tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca.

Gli hotel dell'impresa hanno dovuto chiudere le loro porte ai clienti, sommersi dai conti da pagare. "Chiudiamo dopo quasi 60 anni di attività – ha annunciato Attilio Caputo, direttore generale della catena – a causa dei costi dell'energia elettrica".

I 275 i dipendenti che lavorano per la Caroli Hotels dovranno presto cercare un altro impiego. Centinaia di famiglie, quindi, si trovano a dover ricominciare daccapo.

"Siamo davvero rammaricati per i disservizi che creeremo a ospiti, lavoratori, partner e fornitori – ha spiegato ancora Caputo – ma gli spropositati e insostenibili costi che hanno eroso i margini di profitto ci rendono impossibile proseguire con l'attività avviata ormai 60 anni fa, pur ricorrendo alle implementazioni degli impianti fotovoltaici".

"Onoreremo fino alla scadenza solo i contratti in essere e quelli già stipulati, ma poi chiuderemo le nostre porte ai clienti" ha raccontato.

Caroli Hotels è una storica attività del 1966 e può considerarsi una realtà pionieristica nel settore dell'accoglienza alberghiera. La chiusura dell'attività storica ha sconvolto i cittadini pugliesi, ma il manager alberghiero ha fatto sapere che "spera possa esserci un ritorno alla normalità per una riapertura".

Per far fronte alla situazione critica, AssoHotel ha chiesto alla politica di intervenire per evitare che altre imprese debbano chiudere sotto il peso delle bollette da pagare.

"Bisogna agire immediatamente – ha ribadito Giancarlo De Venuto, presidente della sezione di Lecce di AssoHotel – e calmierare i prezzi in maniera sensibile, per evitare il rischio di avere i turisti ma di non sapere dove accoglierli".