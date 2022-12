Bloccata sotto il ponte dal fiume in piena per maltempo, salvataggio dei vigili del fuoco a Prato I pompieri sono intervenuti con una squadra e con il personale specializzato per il soccorso fluviale che ha raggiunto la donna con un gommone legato a delle corde dalla riva e l’ha portata in salvo.

A cura di Antonio Palma

Intervento decisivo questa mattina da parte dei vigili del fuoco a Prato per mettere al sicuro una donna, rimasta suo malgrado intrappolata sotto un ponte dall'improvvisa piena del fiume causata dal maltempo.

L'operazione salvavita dei pompieri è scattata dopo la segnalazioni di diversi passanti che hanno chiamato i soccorsi dopo aver notato la donna da sola sotto un ponte mentre l'acqua del fiume Bisenzio cresceva sempre di più, dopo averle già sbarrato la strada per ritornare al livello della strada.

Secondo quanto ricostruito fionda, la donna, una senzatetto, si era creata un giaciglio di fortuna proprio a ridosso del ponte nei pressi di via Cavallotti ma le forti piogge di questi giorni hanno fatto crescere il livello del fiume, intrappolandola.

Dopo aver trascorso la notte sotto la struttura, si è risvegliata questa mattina sulla riva senza potersi muovere e tornare verso la pista ciclabile, unico collegamento per raggiungere quella postazione.

La donna è stata notata ai passanti mentre era da sola in piedi sul basamento di un pilone del ponte dove si era ritirata per sfuggire alla corrente dell'acqua. Ha rischiato seriamente di annegare trascinata via dalla corrente.

Come si vede in un filmato diffuso dagli stessi vigili del fuoco, i pompieri sono intervenuti con una squadra e con il personale specializzato per il soccorso fluviale che ha raggiunto la donna con un gommone legato a delle corde dalla riva.

Alla donna quindi è stato legato un giubbotto salvagente e fatta salire infine sul gommone con cui è stata infine portata in salvo. Presa in carico dal personale del 118 accorso sul posto, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano per gli accertamenti medici del caso.