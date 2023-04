Bitonto, 50enne ucciso a coltellate sull’uscio di casa: fermato un uomo, stava provando a scappare I fatti intorno alle 4,30 di questa mattina. La vittima, Antonio Monopoli, avrebbe avuto una violenta discussione, al culmine della quale si sarebbe consumato l’omicidio.

A cura di Biagio Chiariello

Il luogo dell’omicidio

Un uomo di 50 anni, Antonio Monopoli, è stato ucciso a Bitonto, in provincia di Bari, oggi, 28 aprile, poco prima dell'alba intorno alle 4.30. L'uomo è stato ferito con alcuni colpi di arma da taglio al torace, sembra al culmine di una discussione avvenuta davanti all'ingresso di casa, in via Bellini, strada non lontano dal centro storico del comune pugliese.

Sull'episodio indagano gli agenti di Polizia del commissariato di Bitonto, coordinati dalla pm Desirée Digeronimo. Sul posto, per i rilievi, anche la Polizia scientifica. Gli investigatori starebbero vagliando la posizione di una persona, con cui la vittima avrebbe avuto l'alterco.

Il presunto aggressore è stato bloccato dalla squadra volanti di Bari mentre provava a scappare, nei pressi della stazione centrale. Sia lui che la vittima avevano piccoli precedenti di polizia e, stando alle prime informazioni, il movente dell'omicidio sarebbe legato a questioni di droga.

Un altro tragico fatto di cronaca scuote la comunità di Bitonto, dove proprio oggi è stato proclamato il lutto cittadino per i funerali dei quattro giovani morti nell'incidente sulla provinciale 231.

