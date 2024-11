Bimbo scivola dalle braccia della mamma e precipita dal quarto piano: ricoverato in gravi condizioni a Bologna

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Un bimbo di un anno e mezzo è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato pochi giorni fa dal quarto piano di una palazzina di Bologna.

Il piccolo era in braccio alla mamma che improvvisamente si è sentita male. Vivo per miracolo, il bambino è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in d'urgenza in ospedale. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 14 novembre, intorno alle 16.30.

In base alla ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia e della Scientifica intervenuti sul posto, la madre del piccolo, una ragazza tunisina incinta di sei mesi, era affacciata alla finestra con il bimbo in braccio e stava parlando con alcuni vicini.

All'improvviso si sarebbe sentita male. Il bambino le sarebbe scivolato dalle braccia cadendo da un'altezza di oltre 10 metri. L'impatto sull'asfalto è stato molto violento ma, quando sono intervenuti i sanitari del 118, il piccolo respirava ancora. A quanto si è appreso, uno dei vicini è immediatamente intervenuto, in attesa del personale medico, e gli ha praticato le prime manovre di rianimazione.

Il bimbo è stato quindi trasferito d'urgenza all'ospedale Maggiore, insieme alla madre che, nel mentre, si era ripresa. Al momento è in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione e la prognosi rimane riservata ma, riporta il quotidiano, non sarebbe in pericolo di vita.

Nonostante sembra si sia trattato soltanto di un terribile incidente, come emerso già da una prima ricostruzione dei fatti, sulla vicenda la Procura ha aperto un'indagine per lesioni gravissime.

Il fascicolo è senza indagati ma, per escludere qualsiasi altra possibilità, la pubblico ministero di turno, Anna Cecilia Maria Sessa, ha disposto ulteriori accertamenti e affidato i rilievi alla Polizia Scientifica.