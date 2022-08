Bimbo di 3 anni azzannato da un cane al volto: grave in ospedale a Bolzano È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano il bambino di 3 anni che ieri pomeriggio è stato azzannato al volto da un cane. L’aggressione è avvenuta in un parco mentre il piccolo giocava.

A cura di Chiara Ammendola

Un esemplare di Staffordshire Bull terrier

Un bambino di 3 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato aggredito da un cane. Il piccolo era al parco in compagnia della nonna e della madre quando l'animale, di razza Staffordshire Bull terrier, si è scagliato su di lui azzannandolo al volto. Alla scena hanno assistito impotenti le due donne che erano poco distanti e che non sono riuscite a fermare il cane.

L'allarme è scattato alcuni pomeriggi fa quando è stato richiesto l'intervento dei soccorritori del 118 nel parco Europa a Bolzano. È qui che il bambino di 3 anni stava giocando insieme ad alcuni amichetti, a tenerlo d'occhio a distanza c'erano la madre e la nonna che hanno visto il cane, un Amstaff, altro nome col quale è conosciuta la razza Staffordshire Bull terrier scagliarsi sul piccolo azzannandolo al volto.

L'animale, senza museruola e senza guinzaglio, avrebbe aggredito il bimbo mentre giocava con altri bambini poco distante da un grosso albero. Il personale sanitario lo ha soccorso e poi portato in ospedale dove si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La Procura intanto ha aperto una inchiesta per fare luce sull'accaduto. A Bolzano sono diverse le segnalazioni di cani senza guinzaglio, soprattutto di grossa taglia, in aree pubbliche frequentate da bambini ed anziani.