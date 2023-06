Bimbo di 14 mesi morto in culla, indagati genitori e medico: “Non vaccinato e curato con l’omeopatia” La Procura di Lecce ha disposto l’esame autoptico sul corpicino del bimbo, che è stato già condotto ieri dal medico legale incaricato dal Tribunale, per stabilire con certezza l’esatta causa di morte del piccolo di 14 mesi.

A cura di Antonio Palma

Sarà l’autopsia a stabilire con certezza l’esatta causa di morte del bimbo di 14 mesi trovato senza vita in culla nell’abitazione di famiglia nel Salento la scorsa settimana. La Procura di Lecce infatti ha disposto l’esame autoptico sul corpicino del bimbo, che è stato già condotto ieri dal medico legale incaricato dal Tribunale, e ora attende i risultati per poter confermare le accuse nei confronti dei genitori e del medico che avrebbe visitato il bimbo.

Sono tre infatti le persone iscritte nel registro degli indagati dell’inchiesta che cerca di stabilire eventuali mancanze e colpe dietro la morte del bimbo di poco più di un anno. Si tratta della mamma e del papà ma anche di un medico di loro fiducia, un oculista di loro conoscenza a cui si sarebbero rivolti senza consultare un dottore specialista per il bimbo e cioè un pediatra.

Le ipotesi di reato al momento solo quelle di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti finora, infatti, sarebbero emersi elementi che fanno ipotizzare una mancanza di cure mediche per il piccolo. Il bambino non risulterebbe mai vaccinato, nemmeno con le vaccinazioni obbligatorie, e non sarebbe mai stato visitato da un pediatra dopo i primi mesi di vita.

Per l’accusa, il bimbo non era mai stato sottoposto a screening né a visita pediatrica dopo i due mesi di vita. Gli inquirenti però dovranno accertare se effettivamente vi sia correlazione tra questo e la morte del bimbo deceduto lo scorso 7 giugno in casa.

Secondo le contestazioni della Procura, il bimbo infatti già stava male nei giorni precedenti alla sua morte con febbre altissima ma i genitori si sarebbero rivolti solo a un oculista loro conoscente che avrebbe indicato loro alcune cure omeopatiche senza consigliare di rivolgersi a uno specialista. Maggiori dettagli della triste vicenda potranno essere chiariti dai referti degli esami istologici eseguiti nelle scorse ore.