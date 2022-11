Bimbo di 13 mesi ricoverato per overdose da cannabinoidi e frattura cranica, perquisizioni a Palermo Le analisi hanno confermato una positività ai cannabinoidi del piccolo ma, durante gli accertamenti disposti dai medici del pronto soccorso tra cui una Tac, è stata riscontrata anche una frattura cranica.

A cura di Antonio Palma

La Procura di Palermo ha disposto una immediata perquisizione domiciliare a carico dei genitori di un bambino di poco più di un anno di vita arrivato in ospedale nel capoluogo siciliano con una overdose da cannabinoidi e sulla quale è stata riscontrata poco dopo anche una evidente frattura cranica.

L’allarme è partito sabato quando il piccolo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale dei Bambini a Palermo, il Presidio Ospedaliero Giovanni Di Cristina, in evidente stato di alterazione. I genitori avevano riferito che il piccolo aveva ingerito accidentalmente della cannabis e sono partiti gli accertamenti clinici.

Le successive analisi hanno confermato una positività ai cannabinoidi mam durante gli accertamenti disposti dai medici del pronto soccorso tra cui una Tac, è stata riscontrata anche una frattura cranica.

Leggi anche Rapito dal padre e dalla nonna, bimbo autistico di 6 anni ritrovato due mesi dopo in un supermercato

A questo punto la direzione sanitaria ha contattato le forze dell'ordine per informare dell’accaduto ed è stata interessata la procura per i minorenni. I magistrati hanno fatto scattare il protocollo per simili casi, disponendo immediata perquisizione domiciliare e la sospensione temporanea della potestà genitoriale.

Le indagini per accertare dove il piccolo abbia assunto la sostanza e come si sia procurato le lesioni alla testa, sono in corso. I genitori al momento rigettano ogni addebito ma nel frattempo il piccolo, che resta ricoverato al “Di Caterina”, è stato affidato al direttore sanitario dell'ospedale.

Quello del bimbo di tredici mesi è solo l’ennesimo caso di assunzione di droga da parte di bimbi piccoli in Sicilia dove il fenomeno sta assumendo dimensioni troppo significative. Dall'inizio dell'anno è il 18esimo caso di bimbo arrivato al pronto soccorso di Palermo con una overdose da droga. Anche nel resto d’Italia questi episodi però stano diventando sempre più frequenti, l’ultimo appena pochi giorni va a Novara.