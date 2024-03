Bimbi di 1 e 5 anni intossicati dalla cocaina dopo il weekend a casa del papà: Dj 44enne a processo Dopo il weekend trascorso a casa del papà, due bimbi di 1 e 5 anni erano risultati positivi alla cocaina. Il tutto accadde nel maggio 2020. Secondo quanto emerso dalle indagini, i bimbi erano venuti a contatto con lo stupefacente toccando superfici contaminate dalla polvere saltuariamente assunta dal papà Dj. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Imputato in tribunale con l'accusa di lesioni nei confronti dei figli minorenni, è finito a processo con l'accusa di aver causato ai figli un'intossicazione da cocaina. All'epoca dei fatti, i bambini avevano 1 e 5 anni ed erano rimasti con il papà, noto dj fiorentino, per il weekend. Quando i piccoli erano tornati a casa, la mamma aveva notato in loro qualcosa di strano. Al pronto soccorso del Meyer avevano confermato i suoi sospetti: intossicazione da stupefacenti.

Il papà 44enne è ora finito alla sbarra con l'accusa di lesioni sui figli e quella di non aver versato i contributi per il mantenimento dei due minori. Per lui il pubblico ministero Giacomo Pestelli ha chiesto 3 anni e nove mesi di condanna, chiedendo che la pena "fosse esemplare". Alla richiesta si è associata anche l'ex compagna del dj tramite i suoi legali. La prossima udienza si terrà il 13 marzo e la difesa sarà chiamata a rispondere all'impianto accusatorio e alla richiesta del pm.

Per quel giorno è prevista anche la sentenza del giudice, la dottoressa Serafina Cannatà. Secondo quanto reso noto, i fatti risalgono al 1 maggio del 2020. La donna, separata dal compagno, aveva accettato che i due figli minorenni trascorressero con lui il weekend. Dopo aver ripreso i due piccoli, si era accorta che entrambi erano irrequieti e agitati. Per questo aveva deciso di sottoporli a un controllo al Meyer. Dagli accertamenti era emerso che i due bimbi avevano assunto della cocaina.

Subito fu disposta la segnalazione alla polizia e l'informativa alla procura. La mamma dei due bimbi raccontò alle autorità del weekend che i minori avevano trascorso a casa del padre e il magistrato dispose una perquisizione a casa del 44enne. Lì però non venne trovata droga, anche se l'uomo ammise di far uso saltuario di stupefacenti.

Davanti alle autorità, il dj smentì però categoricamente di averla somministrata ai figli. Il pm ordinò subito una serie di accertamenti medici sui piccoli e sui genitori, così come sul nuovo compagno della madre. Al test tossicologico risultarono positivi solo i due fratellini e il papà.

Nel corso del processo che si sta svolgendo in questi giorni, è emerso che i due figli erano venuti a contatto con la cocaina toccando oggetti e suppellettili in casa. Probabilmente, secondo quanto attestato in udienza, sugli oggetti erano presenti tracce di stupefacenti. I piccoli però sarebbero venuti in contatto con la sostanza in maniera non occasionale: i periti avevano infatti trovato tracce dello stupefacente anche nei capelli.

In attesa della sentenza definitiva, per questa storia si è già avuto un primo pronunciamento del giudice civile che ha stabilito che l'affido dei figli fosse esclusivamente a carico della mamma. Il tribunale, infatti, ha disposto la revoca della potestà genitoriale per il 44enne.