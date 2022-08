Bimba di tre anni si sveglia durante il suo funerale ma muore in ambulanza: aperta un’inchiesta La bambina stava male da giorni. Dopo essere stata dichiarata morta dai medici, la famiglia ha organizzato il funerale. Durante le esequie si sono resi conto che respirava ancora.

A cura di Natascia Grbic

Una vicenda dai contorni scioccanti quella avvenuta in Messico, a San Luis Potosí. Una bambina di tre anni, Camila Roxana Martínez, è stata dichiarata morta ma si è svegliata nella bara al suo funerale. Sul caso è stata aperta un'inchiesta dalla procura, si vuole far luce su cosa è accaduto, soprattutto su eventuali responsabilità mediche.

La piccola, infatti, è stata visitata da diversi dottori prima di essere dichiarata – erroneamente – morta. Purtroppo la vicenda non è a lieto fine: quando la madre e la nonna si sono rese conte che Camila, seppur affannosamente, respirava, hanno chiamato subito i soccorsi, ma la bimba è deceduta durante il trasporto in ospedale.

La madre, Mary Jane Peralta, ha raccontato che Camila ha cominciato a stare male il 16 agosto. Aveva mal di stomaco, vomito e diarrea, oltre a una febbre che non ne voleva sapere di scendere. "L'ho portata dal pediatra che l'ha mandata subito in ospedale perché le sue condizioni erano critiche – ha dichiarato la donna – ma lì le hanno dato solo del paracetamolo, dicendomi di portarla a casa che si sarebbe sentita meglio".

Così non è stato. La salute della bambina è peggiorata, e la famiglia l'ha portata nuovamente al pronto soccorso. "Non mi hanno fatto entrare – le parole di Mary Jane – poi sono usciti i medici per dirmi che mia figlia era morta".

Alla famiglia non è restato altro da fare che organizzare il funerale. "Mentre eravamo a casa con Camila nella bara ho visto che il vetro si appannava. Credevo di avere le allucinazioni per il dolore, ma quando l'ho aperta respirava, anche se in modo molto debole". Da qui di nuovo l'ennesima corsa verso l'ospedale, ma la piccola era troppo debole ormai ed è morta in ambulanza.

Il referto medico parla di "edema cerebrale, insufficienza metabolica e disidratazione". La procura però vuole vederci chiaro e capire cosa è successo e come mai Camila è stata dichiarata morta mentre era ancora viva. E, soprattutto, se questa tragedia poteva essere evitata.