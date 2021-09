Biella, scopre il marito con l’amante e gli distrugge la casa e la Maserati: danni per 300mila euro La donna ha distrutto tutto quello che ha trovato, causando al marito 300mila euro di danni. Lei era partita per un viaggio di lavoro, lasciando la casa libera all’uomo. Lui, approfittando della situazione, ha invitato a casa l’amante. Rientrata in anticipo, la moglie non ha avvisato il marito che, nel frattempo, era in compagnia di un’altra donna.

Alla vista del marito al fianco di un'altra donna, la moglie ha sfogato tutta la sua rabbia sugli oggetti più cari all'uomo. Quadri, mobili e soprammobili di qualsiasi tipo che ha trovato in giro per casa. Fino a distruggere la sua Maserati da quasi 200mila euro. Una violenza tale da costringere l'amante a nascondersi in bagno per paura di essere picchiata dalla moglie.

È successo a Biella nella notte tra mercoledì e giovedì. Quando un uomo, credendo di essere solo in casa, ha invitato la sua amante convinto che la moglie fosse via per lavoro. Il viaggio però è durato meno del previsto, e la donna ha anticipato il rientro nell'abitazione. Al suo arrivo, la moglie ha colto in flagranza il tradimento del marito. E la sua reazione è stata devastante. Dopo aver distrutto qualsiasi cosa che le capitava a tiro, è scesa in garage dove il marito costudiva la sua amata Maserati. Fuori controllo, ha sfogato tutta la sua violenza contro l'auto dell'uomo: carrozzeria, vetri, sedili, ruote. Ha spaccato tutto, usando qualunque oggetto le passasse per le mani.

La Maserati era completamente distrutta, come tutti gli oggetti, più o meno di valore, sparsi per la casa. E dopo essersi vendicata, ha lasciato il marito in compagnia dell'amante con l'auto e la casa devastate. L'uomo poi si è presentato alla polizia per denunciare la violenza subita. Il risarcimento che il marito potrebbe chiedere alla donna è pari alla somma di tutti gli oggetti distrutti: una cifra attorno ai 300mila euro.