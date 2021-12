Biella, il questore Gianni Triolo si è suicidato nel suo ufficio con la pistola di ordinanza Il questore di Biella Gianni Triolo si è suicidato nel suo ufficio. Aveva 60 anni. Per togliersi la vita ha utilizzato una pistola d’ordinanza. A trovare il cadavere la donna delle pulizie.

Tragedia a Biella dove il questore Gianni Triolo si è suicidato nel suo ufficio. Aveva 60 anni. Per togliersi la vita avrebbe usato una pistola di ordinanza ma al momento su quanto successo c'è il massimo riserbo. A ritrovare il suo corpo senza vita sarebbe stata la signora delle pulizie. Avrebbe anche lasciato un biglietto per spiegare le motivazioni del suo gesto, ma il contenuto non è stato ancora diffuso.

Sconvolto il sindaco, Claudio Corradino: "Ho visto il questore ieri, al Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, non riesco a credere a ciò che è accaduto. Ci siamo scambiati gli auguri, era una persona piacevolissima, con la quale abbiamo sempre collaborato con profitto. Anche da figlio di poliziotto sono particolarmente toccato da questa notizia tremenda".

Triolo, classe 1961 e originario di Pescara, era arrivato nella città piemontese all'inizio del lockdown, precisamente il 24 febbraio 2020. Laureato in giurisprudenza a Pisa, in precedenza aveva lavorato molto in Liguria, a La Spezia, dapprima come Dirigente della Divisione Anticrimine fino al febbraio 2012, e poi come Vicario del Questore, ruolo che aveva ricoperto anche a Pisa. A La Spezia era rimasta la famiglia.

Non è il primo caso di suicidio che si verifica in seno alle forze armate. Solo qualche settimana fa, a Torino, un poliziotto della Digos si è suicidato in Questura dopo la fine del turno di lavoro. A trovare il corpo sono stati i suoi colleghi. Era il 28 novembre scorso: aveva 52 anni e 4 figli. Come Triolo ha lasciato una lettera sulla scrivania per spiegare il gesto dietro il quale pare si nascondessero motivazioni personali.