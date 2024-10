video suggerito

Biella, bimbo di 8 anni attaccato da un cane durante una festa di compleanno: è grave Il bambino stava partecipando a una festa di compleanno insieme a dei coetanei quando è stato aggredito da un cane e gravemente ferito alla testa. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Un bimbo di 8 anni che stava partecipando a una festa di compleanno a Biella è stato aggredito da un cane di grossa taglia e gravemente ferito alla testa e nella parte superiore del corpo. Soccorso da una equipe del 118, il bambino è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, e in gravi condizioni all'ospedale della città, dove i medici, fortunatamente, hanno escluso il pericolo di vita, confermando tuttavia la serietà delle ferite riportate. Non è stato ritenuto comunque necessario il trasferimento al Regina Margherita di Torino.

Stando a quanto accertato il bimbo era stato invitato, insieme ad alcuni coetanei, a una festa privata in via Santuario d’Oropa. Il gruppo era costantemente supervisionato da degli adulti quando, per cause ancora da chiarire, un cane di grossa taglia ha sferrato un attacco concentrandosi proprio su uno dei bambini. Alcuni genitori hanno immediatamente dato l'allarme al 118 e sul posto è arrivata l’ambulanza per i soccorsi del caso. Non sarebbero invece state subito chiamate le forze dell’ordine, che ora stanno cercando di accertare che cosa sia accaduto. Il cane verrà visitato dai veterinari dell’Asl e potrebbe essere affidato a loro se giudicato pericoloso.

I precedenti del 2024

L'episodio di Biella ha ricordato altri due drammatici avvenuti nel 2024. Il 17 maggio il piccolo Michele, un bimbo di 5 mesi, è morto a Palazzolo Vercellese, cittadina in provincia di Vercelli, dopo essere stato azzannato alla testa dal pitbull di famiglia, di proprietà dei genitori. Al momento dell’aggressione, il piccolo era in braccio alla nonna, che lo stava cullando passeggiando in giardino. Si chiamava Francesco Pio, invece, il bambino di 13 mesi ucciso il 23 aprile da due pitbull a Campolongo, frazione di Eboli (in provincia di Salerno). Pare che il piccolo fosse in braccio allo zio quando i due cani, di proprietà di un’amica della mamma del piccolo, l’avrebbero attaccato uccidendolo.