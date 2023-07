Bassetti segnalato all’Ordine: “Sono No vax laureati in medicina, meritano di essere radiati” Tutta la rabbia del direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova dopo la denuncia di quelli che definisce “brutti personaggi”. E annuncia la controdenuncia: “Li faccio radiare”.

"Chiamare medici questi laureati in medicina è un insulto a chi svolge questa professione in scienza e coscienza". Matteo Bassetti non ha preso bene l’esposto all’Ordine dei Medici di Genova nei suoi confronti. Ieri ha minacciato di querelare i 123 firmatari che chiedono di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti per aver propagandato la sicurezza e l'efficacia dei vaccini anti Covid 19.

"Si riferiscono ai vaccini che tutti noi abbiamo utilizzato, che hanno salvato almeno 20 milioni di persone e sono stati somministrati in 15 miliardi di dosi. Definirli sperimentale dimostra ignoranza medica" dice a TgCom il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Devo ringraziarli – aggiunge ironico -Li ringrazio perché hanno dato a me e ai miei avvocati strumenti per inviare all'Ordine dei medici una richiesta di radiazione e di sanzioni pesanti che non riguarderanno solo l'ambito professionale ma anche la magistratura ordinaria alla quale mi rivolgerò".

In un'intervista al Corriere della Sera si è poi sfogato così: "Più che long Covid questa è lunga ignoranza. Sono sconcertato, mi auguravo che i dati incontrovertibili pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche in cui si dimostra che con i vaccini abbiamo evitato 20 milioni di vittime, avessero appianato tutto. E invece…".

Brutti personaggi che grazie al Covid hanno avuto una ribalta che non meritavano. Ci sono molti medici o, meglio, laureati in Medicina, perché molti sono stati sospesi o radiati dai rispettivi albi", ribadisce

Tra le accuse mosse a Bassetti c’è anche quella di aver insultato i medici che di aver "attaccato i colleghi che volevano informare i loro pazienti sui vantaggi e svantaggi della inoculazione definendoli cattivi maestri". Accuse a cui Bassetti risponde così: "Apostrofarli come cattivi maestri penso sia un eufemismo. Nel 2023 con tutti i farmaci antivirali, le terapie monoclonali e i vaccini, non si può dire alla gente di curarsi con l'idrossiclorochina che non ha dimostrato nessun beneficio negli studi clinici randomizzati".

Bassetti vuole controdenunciarli perché "sono affermazioni gravemente lesive della mia reputazione di medico e di cittadino. Chiederò i danni penalmente, e se sono medici che vengano radiati. Perché ignorano le conoscenze minime che un medico deve avere per esercitare la professione".